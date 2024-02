Naisteka uus podcast „Kust sa, lilleke, siia said?“ tõestab, et teadmised ei ole raskus vaid vabadus

„Minu puhul on tegemist uudishimuliku inimesega, kes ei rahuldu lihtsustatud vastustega keerulistele küsimustele,“ ütleb enda tutvustuseks taskuhäälingu eestvedaja Laura Kurs.

Agara taskuhäälingute kuulajana sai Laura ühel hetkel aru, et Eestis ei olegi ühtegi sellist saadet, mis tema välismaistele lemmikutele sarnaneks- seega tuli see ise luua. „Kuna mulle meeldib tohutult küsida, siis mõistsin, et tahaksin pakkuda platvormi neile, kellel on ehk vastused,“ räägib ta.

„Isegi kui baasinimlikkuse loovad lihtsad vajadused ja soovid, oleme inimestena aga sedavõrd keerulisemad ja nii ka protsessid meie ümber. Seetõttu püüan ma alati leida tee kihtide vahele ning ärgitada nii ennast kui teisi nägema võimalikuna seda, mis ei tundu iseenesestmõistetav.“

Mõttelaiskus on see, mida Laura pelgab. „Olen aru saanud, et kõige õnnelikumaks teebki mind võimalus näha kaugemale ja sügavamale, isegi kui mõni küsimus jääb lõpliku vastuseta. Meie ümber on täna nii palju infot, aga nii vähe sisu ning ma pean seda suures plaanis ohtlikuks. Ehk ma loodan sellele teekonnale võtta endaga kaasa inimesed, keda juba teevad või võiksid teha, mõtteharjutused õnnelikuks. Minu soov on teha seda moel, mis ei oleks liiga keeruline ning et mitte keegi ei tunneks end väljaarvatuna. Mida selgemini mõistame meie ümber toimuvat, seda teadlikumalt oskame seada oma sihti.“

Homme eetrisse mineva „Kust sa, lilleke, siia said?“ esimese saate külaline on mitmekesisuse koolitaja ning kultuuriuurimise taustaga Greta Roosaar, kellega on arutluse all pea kõik ilu- ning dieeditööstust puudutavad aspektid.

Ka saate nimi tuli võrdlemisi lihtsalt. „Oskan olla eneseirooniline ning hindan seda ka teiste puhul. Lisaks tuleb välja, et naised peavad jätkuvalt oma sõna, teo ja olemise väärtust kuidagi eriliselt tõestama. Seega on see ninanips kõigile, kes arvavad, et siinpuhul tegemist miski longus õiega ja teisalt hoiab see muidugi ka joonel, et uhkeks ei läheks,“ naerab Laura.

„Kust sa, lilleke, siia said?“ on uudishimulikule inimesele mõeldud kuulamine, milles lahatakse igapäevaelu saatvaid nähtavaid ja nähtamatuid ühiskondlikke protsesse. Tule sukeldu teemade sügavustesse, sest teadmised ei ole raskus, vaid vabadus!