Sulle istutakse pidevalt pähe? Niimoodi muutud enesekindlamaks ja saad end viisakalt maksma panna

Kuula oma emotsioone ja tundeid

Kui sa tuled kellegi soovile vastu, aga see tekitab sinus negatiivseid tundeid, on see ohumärk. Sinu enda tunded annavad sulle märki sellest, millised on sinu tegelikud vajadused. Seega enne, kui sa lähed kellelegi appi, mõtle järele, kas teisele midagi lubades ei keela sa iseendale midagi. Kas teistele jah öeldes ei ütle sa endale ei? Kui vastus on jah, siis parem on loobuda ja mitte ennast ohverdada.

Ära vasta liiga ruttu, ära anna liiga ruttu lubadusi

Enne, kui sa midagi lubad, mõtle järele. Kui sul on tunne, et sa pead vastu tahtmist teisele inimese vastu tulema ja teda aitama, siis peaksid sa võib-olla ütlema, et sa vajad natuke aega ja kohe ei saa. Sa vajad aega, et võtta vastu kõige parem otsus. Kui sa ei suuda otse inimesele seda öelda, siis saada talle kiri.

Julge ära öelda, õpi ei ütlema

Öeldes jah, kui sa tahaksid öelda ei, on iseenda eiramine. See, kui sa tahad olla hea, ei tähenda, et sa ütled kõigile jah ja oled kõigega nõus, et sa lähed kõikidele appi ja teed kõike, mis teised sinult paluvad. Vastupidi, see tähendab ka oskust öelda ei ja teha seda targalt. Sa pead ennast kätte võtma, et teised sind ära ei kasutaks. Õppides ei ütlema, paned sa teisi ennast austama.

Ära aja omavahel sassi lahkust ja alandlikkust

Lahkus hõlmab enda alla kaastunnet, oskust kuulata ja heatahtlikkust. Millel pole mitte midagi ühist alandliku meelega inimesega, kes kõigega nõus on ning mis mõjub vaimselt ja füüsiliselt kurnavalt. Kui sul on tunne, et sa oled endast liiga palju andnud ja liiga palju teinud teiste heaks ning nüüd kahetsed seda, siis ei ole see normaalne, sest lahkus ei tohiks haiget teha. Headus peab olema kooskõlas olemasolevate vahenditega. Olles nõus kedagi aitama, pead sa üle vaatama kõigepealt, kas sa oled üldse vaimselt ja füüsiliselt selleks valmis.