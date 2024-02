Janika toob välja, et kõige olulisem on see, et inimene leiaks enda jaoks selle kõige meeldivama spordiala. Kui öelda kellelegi, et mine kolm korda nädalas jõusaali ja tõsta raskuseid, aga tegelikult pole see inimene üldse jõusaali tüüpi, siis võib juhtuda, et kuu aja pärast lüüakse käega ning lõpetatakse liikumine halvimal juhul üldse ära. „Ehk kui sulle meeldib tantsida, jalgpalli mängida või üldse mingi kolmas ala, siis mõistlik oleks alustada sellest, et teed endale selgeks, mis on sinu lemmikala ja hakkad seda harrastama. Potentsiaalselt jääd seda kindlasti kauem tegema, sest sulle meeldib see.“