„Kui mu töökaaslane mu meilile ei vasta, tähendab see, et ta on minu peale pahane“ või „Ma näen, et need kaks seal sosistavad, kindlasti räägivad nad mind taga“- kas taolised mõtted on ka sinule tuttavad? Arvatakse, et inimesed, kes liialt üle mõtlevad, on ehk liiga tundlikud ja teevad ise oma elu raskeks. Muidugi ei ole mõistlik minna iga asja peale närvi aga kõike südamesse võtta ka ei maksa. Kuidas sellest vabaneda?