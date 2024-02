Eesti mees on poissmehena rahul: mida aasta edasi seda rohkem hakkan mõtlema, et milleks üldse oma aega, raha ja närve raiskasin

„Olen 35 aastane poissmees, viimased viis aastat üksi olnud. Mida aasta edasi seda rohkem hakkan mõtlema, et milleks ma üldse oma aega, raha ja närve selle peale raiskasin. Söök maitseb restoranis kõige paremini, kinos on parimad filmid ja päikseloojangud isegi on ilusamad - ÜKSINDA. Tunnen neile inimestele tõsiselt kaasa kes ei suuda või ei oska ning ei taha üksi olla ja siis päras on mingi hala. Ainuke keda ma süüdistada saaks või halada on iseenda peale.“