ARVAMUS | „Miks peaks kogu oma suhtlusringkonna maha jätma, et kolida mehega kuskile väikelinna?“

„Saan sellest naisest küll aru - üks asi on raha eest saadav meelelahutus, aga teine asi on SÕBRAD. Miks ta peaks kogu oma suhtlusringkonna maha jätma, et isoleerida end mehega kuskile väikelinna? Ma ei tahaks küll kolida kuhugi, kus mu sõbrad jäävad minust kaugele ja kus on ülivähe samade huvide ja intellektuaalse profiiliga inimesi, et leida uusi sõpru.

Teine asi on igasugune tasuta kultuur, mida Tallinnas ja Tartus on igal sammul - kui armastad näiteks kirjandusüritusi, või oled muusik ja tahad teiste muusikutega jämmida, või sulle meeldib tantsida ladina-ameerika tantse või swingi - siis on tasuta omaalgatuslikke tantsuõhtuid, eriti suvel vabas õhus, kunstinäitusi on palju ja paljud ka tasuta või väikese piletihinnaga, on omaalgatuslikud õhtusöögid, kus inimesed teevad oma kodus pop up restorani (ei pea käima kallites restoranides), on lugemisklubid.