„Meie ajud ei suuda tõenäosust mõista.“ Usalda oma sisetunnet: teadus ja psühholoogia meie intuitsioonitaju taga

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli neuroteadlase ja psühholoogi Joel Pearsoni sõnul toimub ajus sel hetkel järgnev: „See tunne sinu sees töötleb kõiki keskkonnas olevaid asju - kellaaega, kui hästi või halvasti on tänav valgustatud, inimese kõndimise tempo, varjud ja muud sada asja. See teeb ennustuse, mis põhineb eelneval õppimisel või olukordadel, millega oled kokku puutunud. Ja ka filmidele, mida oled vaadanud.“ Nimetagem seda ennustust intuitsiooniks – udune kontseptsioon, mida Pearson on uurinud 25 aastat. „See on alateadliku teabe õpitud ja positiivne kasutamine paremate otsuste või toimingute tegemiseks.“