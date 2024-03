Veel ühe praktikana toob Brenda välja koheselt mitte reageerimise, kui midagi ärritab, vaid lasta asjadel settida. Kui võimalik, siis isegi 24 tundi ning alles siis vastata sellele olukorrale. „Sa tuled siis hoopis teisest kohast kui koheselt reageerides - su vastus on siis adekvaatne,“ nendib ta ja lisab, et proovi tulla kohale sellesse tegevusse mida just parasjagu teed. Brenda selgitab, et tihti me näiteks peseme käsi ning paralleelselt mõtleme mingeid erinevaid mõtted.