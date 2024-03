Unustad kõike või oled kohmakas? Need igapäevased pisikesed negatiivsed märgid võivad viidata peatsele läbipõlemisele

1. Sa oled muutunud väga emotsionaalseks

Sa ei saa ise ka aru, miks sa teed sääsest elevandi ja võid vihastada ka väikeste asjade peale. Sa ei saa aru, miks sa tunned ennast halvasti.

2. Sa oled hakanud teistele halvasti ütlema

Kuna sa ärritud rohkem ja oled impulsiivsem, võid sa öelda asju, mida sa hiljem kahetsed.

3. Sa oled kohmakam

Kõik asjad nõuavad sinult suuremat pingutust, sa komistad rohkem ja teed vigu, mida sa enne ei teinud.

4. Sa sööd ebatervislikult

Sa oled hakanud rohkem rämpstoitu sööma. Sul on kogu aeg isud soolase ja rasvase toidu järele või siis tahad sa hoopis midagi magusat.

5. Sa oled hakanud asju unustama

Sul ei tule mõnikord meelde, kuhu sa midagi tähtsat panid ja sa pead tükk aega mõtlema, enne kui see sul meelde tuleb. See on märk, et sa vajad puhkust.

6. Kõik tööd nõuavad suuremat pingutust

Sa kohe ei taha hommikul ärgata, sest kõik kohustused ootavad sind. Sinul aga pole energiat mitte millegi jaoks.

7. Naha kuivus

Väsinuna muutub ka hormoonide tase ja tekib veepuudus, selle tõttu muutuvad kuivaks nii nahk kui huuled.

8. Mõnikord pole sul üldse isu

Sa jätad tihti mõne söögikorra vahele, ega tunne sellepärast rohkem nälga. Sul lihtsalt ei tule meelde, et süüa. Selle tõttu aga, et sa söömata oled, on väsimus veelgi suurem.

9. Uneprobleemid

Sa ei maga hästi ja sul on uinumisega raskusi. Ka see viitab sellele, et sa oled väsinud ja su keha hormoontalitlus on paigast ära.

10. Keskendumishäired

Ükskõik mis tööd sa ka ei tee, sul on viimasel ajal raske keskenduda. Katsu aega võtta puhkamiseks.