„Oled kindel, et tahad endale sellist petturit?“ Lugeja selgitab, mis kindlad märgid viitavad nõrgale mehele

„Nõrgad mehed ei võta üht ega jäta teist, vaid eelistavad valetada, hämada, varjata ja vassida. Tehku kiire ja konkreetne otsus, siis saavad kõik eluga edasi minna. Aga ei, ei taha ju enda heaoluga riskida, tahaks kõike korraga. Naisele ja lastele on see aeg üliraske, mil toetav partner toetab hoopis kedagi teist, tuleb ja läheb nagu jumal juhatab, on oma emotsioonide pillutada.

Ilmselt pole see mees veel suureks kasvanud ega tea suurt midagi vastutustundest, ilmselt on ka oma naisele edaspidi suuresti vaid lisakoormaks. Pealegi, kui sa enne ei teadnud, et mees on hõivatud, siis nüüd ju tead - oled kindel, et tahad endale sellist petturit?