Soovitus paaridele, kes tihtilugu omavahel tülitsevad: üksi toas torisedes ja asju välja mõeldes kaugele ei jõua

„Suhtes ollakse kahekesi. Palun rääkige mehega omavahel asjad selgeks, kui on küsimusi. Üksi toas torisedes ja asju välja mõeldes kaugele ei jõua. Minge kuskile välja kahekesi. Kasvõi kohtingule või piknikut pidama. Rääkige ja veelkord rääkige.

Kaaslases ainult vigu nähes kaugele ei jõua. Eriti kui need „vead“ on masenduse tõttu välja mõeldud ja tegelikult neid ei olegi, või on hoopis väiksemad ja mõttetu oleks neid üldse „veaks“ kutsuda.