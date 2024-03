Psühholoog annab nõu: miks me päriselt vajame rutiini, mida nii paljud inimesed ei salli?

Väheneb stress ja ärevus , kuna teame, mida oodata ja mida meilt oodatakse - inimestele, eriti lastele ja vaimse tervise probleemidega inimestele, võib see etteaimatavus pakkuda turvatunnet.

Rutiin aitab vähendada otsustusväsimust , kuna paljud otsused on juba eelnevalt tehtud, see vabastab mõistuse ja energia muudele, olulisematele ülesannetele keskendumiseks.

Regulaarne magamamineku ja ärkamise aeg on hea une jaoks kriitilise tähtsusega, rutiin aitab reguleerida keha sisemist kella, parandades unekvaliteeti ja tagades, et saad piisavalt puhkust ja hea uni on omakorda seotud parema meeleolu, suurema vaimse erksuse ja üldise tervisega.