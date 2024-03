Personaaltreener Triinu Halliste-Kallas (31) on kahe pisipoja ema ja tegevväelasest mehe abikaasa. Kui mehe missioonid viivad teda tihtilugu kuudeks kodust eemale, on Triinu võtnud endale missiooniks inspireerida ja aidata naisi, kuidas ajanappuse ja tiheda graafiku kõrvalt leida aega, et end kodus vormis hoida.