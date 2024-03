Jagatud mure polegi lahendus? Uuring näitab, et sõbrale viha välja elamine ei aita

Vaatluse all oli ligi 154 uuringut, milles osales enam kui 10 000 osalejat, ja leiti, et erutust vähendavad tegevused aitasid inimestel oma viha paremini juhtida. Nii et järgmine kord, kui soovid oma probleeme sõbrale vihaselt rääkida, võta hoogu ja kaalu selle asemel mediteerimist.