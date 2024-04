Oled alati teiste jaoks olemas ja soovid kõiki aidata? Sellega kaasneb üks oht, mis võib pikalt su elu mõjutada

Mõned sellised suured abistajad elavadki selleks, et teisi aidata. Teised on jälle alati nende jaoks olemas, kes abi vajavad, sest nad leiavad, et see on ainus võimalus, kuidas tunda ennast vajalikuna ning panna inimesi ennast armastama.

Teiste vajaduste eest hoolitsemine enne enda vajaduste rahuldamist võib olla nii hea kui halb omadus. Sinu kohta öeldakse, et sa oled väga hea südamega, lahke ja suuremeelne. Tähelepanelik teiste vastu. Aga sellise inimese probleem seisneb selles, et ta läheb kõikidele appi ka siis, kui keegi tema abi pole palunud. Ta tunneb vajadust aidata ja toetada oma lähedast, sest nii leiab ta ise oma tasakaalu üles. Ainult et selline pidev abistamine võib ta oma vaimsele tervisele halba teha.

Kurnatus ja väsimus

Kõigepealt võib selline inimene end ühel hetkel lihtsalt ära kurnata. Hoolitsedes pidevalt teiste eest, ei hooli ta põrmugi oma isiklikest soovidest ja vajadustest. See pidev investeering teiste aitamiseks kurnab ta lõpuks täiesti ära, ilma et ta ise seejuures märkaks, et ta elust on midagi puudu. Selle väsimuse tõttu võib ta ärrituda rohkem ja muutuda närviliseks. Tavaliselt elavad sellised inimesed suure pinge all, sest nad peavad kogu aeg kuhugi jõudma, et oma lähedast aidata. Ja ühel hetkel läheb kumm lihtsalt katki ja karikas saab täis. Isegi, kui need suured abistajad ise väidavad, et nad ei taha vastu mitte midagi, on inimestel alati vaja mingitki tasu, mis motiveeriks neid edaspidi oma kohuseid täitma. Tänamisest või tänulikkuse näitamisest piisab selleks, et neil oleks jälle jõudu edasi tegutseda.