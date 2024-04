Lugeja räägib suu puhtaks: mina enamasti ei jäta tippi, väga vähestel kordadel suudab restoran pakkuda elamuse!

„Mina enamasti ei jäta tippi ja just sellel põhjusel, et väga vähestel kordadel suudab restoran pakkuda elamuse! Kui söögikohas on pidevalt sama kvaliteediga toit, siis milleks selle pealt tippi anda? Sama teenindusega - minu meelest kõige tüütumad on need teenindajate kohustuslikud „repliigid“ - „kuidas maitses?“, ühes teatud söögikohas jõuad vaevalt prae kätte saada ja paar ampsu võtta, kui juba teenindaja tuleb, imelik muie näol - „Kuidas maitseb? Või kas kõik on hästi?“