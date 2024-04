Psühholoog: need armid ei ole palja silmaga nähtavad. Psühholoogiline tugi töötajatele peaks olema iseenesestmõistetav

Negatiivne käitumine on laialt levinud ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) info kohaselt on peaaegu iga kolmas (29%) inimene Euroopa Liidus kogenud ahistamist. 2021. aastal avaldatud andmetel on viimase aasta jooksul ahistamist kogenud 33% Eesti elanikest.

„See, kui palju teiste inimeste käitumine meid mõjutab, sõltub sageli meie enesekindlusest, varasematest kogemustest ja toimetulekuvõimest. Uuringud näitavad, et emotsionaalne valu on sama reaalne ja jätab kehale samasugused armid kui füüsiline vägivald. Veelgi keerulisemaks teeb asja see, et need armid ei ole palja silmaga nähtavad,“ rääkis töö- ja organisatsiooni psühholoog Ave-Gail Kaskla-Kuprys ja jätkas: „Oleme eriti tundlikud meile oluliste teemade ja kogetud ebameeldivate olukordade suhtes. Löök, mis meenutab varasemaid traumasid, on alati valusam.“

Psühholoog lisas, et valu, olgu see siis füüsiline või emotsionaalne, hoiatab meid instinktiivselt tervisekahjustuste eest, mistõttu sageli tõmbuvadki ohvrid endasse, et ennast säästa.

Klientide ründav käitumine mõjutab oluliselt teenindaja emotsionaalset tasakaalu

„Klienditeeninduses on kõige ebameeldivamad rünnakud need, mis on isiklikud ja suunatud konkreetsele isikule. Sellistest rünnakutest taastumine on palju keerulisem. Seetõttu ongi oluline, et töökohal kiusamist või ahistamist kogevatele töötajatele pakuks tööandja emotsionaalset tuge,“ selgitas Kaskla-Kuprys vajadust, miks eriti just teenindusvaldkonna tööandjad peaksid mõtlema tugisüsteemi arendamisele.

Psühholoogi sõnul on teenindusvaldkonnas stressirohkeid olukordi praktiliselt võimatu vältida, mistõttu on oluline õppida, kuidas ennast ise aidata ja leida viise stressirohkest olukorrast või stressirohkest päevast taastumiseks.