Piinav üksindus. Need on ohud ja võimalikud haigused, mis selle seisundiga võivad kaasneda

Kõige esimene samm on teadvustada oma seisundit. Tühjusetunde eest pole keegi meist kaitstud. Seda võivad põhjustada välised asjaolud või siis omaenda mõtted. Aga see ei tähenda, et see peabki nii jääma ja sa peadki elama nii kogu oma elu. Selleks, et end paremini tunda ja leida elurõõmu, piisab, kui kohtuda õige inimesega ja veeta meeldivalt aega.

Millised on üksinduse ohud?

Kõige esimene oht, mida üksindus põhjustab, on see, et inimene isoleerib end veelgi rohkem teistest. Tal võib tekkida tunne, et keegi teda ei mõista või ta ei huvita teisi inimesi piisavalt oma muredega ja sellepärast hakkabki end eemale hoidma. See on nagu mingis mõttes nõiaring. Inimene on ikkagi loodud teistega läbi käima, meil on vaja suhelda juba ainuüksi oma vaimse tervise huvides, see aitab hoida tasakaalu elus. Suhtlemise kaudu on võimalik leida tee tervenemisele.

Üksindus võib põhjustada ka haiguste teket. Stress, mida tekitab halb enesetunne, tekitab vaimseid ja füüsilisi kannatusi. See omakorda tõstab südame-veresoonkonna ja depressiooni ohtu. Ka sõltuvusharjumuste oht tekib, kui inimene hakkab üksinduse tagajärjel tarbima rohkem alkoholi ja ravimeid.

Miks ma end üksi tunnen?

Kindlasti ei maksa omavahel segi ajada üksindustunnet ja igavust. Mõnikord võib see nii olla, et inimene hakkab end üksi tundma pelgalt selletõttu, et tal on igav ja tal pole midagi teha. Õnn on sageli see, mida saab jagada, sellepärast kipubki üksindusetunne tekkima, kui liiga kaua üksi olla. Aga üksinduse vastu saab võidelda, piisab, kui minna inimeste sekka ja otsida ise teistega suhtlemist kasvõi läbi internetis olevate suhtlusnurkade. On ju ka teisi üksikuid inimesi, kes on samas olukorras ja kellega suhtlemine võibki anda lootust ning jõudu juurde.