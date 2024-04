Ekskallima „hea idee“ suhte päästmiseks: kirjavahetustest tehtud screenshotid edastas ta mu uuele silmarõõmule

„Läksin 2020.aasta kevadel oma kaaslasest lahku. Meie suhe oli hea, kuid olin piisavalt noor, et soovisin veel vabadust nautida. Tema seda ei mõistnud, sest meil oli kõik hästi ja lahkuminek tuli talle ootamatult. Muidugi oli mul temast kahju, kuid otsus ja sisetunne olid tugevad. Teadsin, et pean neid järgima. Pidin kallimale nädalaid tõestama, et ma ei mõtle ümber ja ma tahan tõesti edasi liikuda. Sinna perioodi kuulus palju pisaraid, kinke, põlvili palumisi ja mida kõike veel. Vaikus saabus, kui välja kolisin ning ma sain sellele suhtele joone alla tõmmata. Lootsin, et tema ka.