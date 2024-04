Lugeja mõtted: lähedaste peamine mure on, kuidas saaks vanurite säästudele ja kinnisvarale küüned taha ajada

„Ma kardan, et enamik vanavanemaid peaks hoopis oma lastelastele ise selgeks tegema korraliku majandamise põhimõtted. Vanurid reeglina tulevad oma majandamisega ise toime, kui neid lapselapsi ei oleks.

Lastelaste peamine mure on, kuidas saaks vanavanema(d) kiires korras odavalt kuhugi hooldekodusse paigutada ja siis nende kinnisvarale ja säästudele küüned taha ajada. Kui isegi muulastest memmedel on kümneid tuhandeid eurosid pakiautomaati panna, mis siis Eesti memmedest-taatidest rääkida. Loomulikult kui lapselapsed juba enne neid lagedaks teinud ei ole.

Oma lähedasi, sugulasi peab kõige enam kartma. Isegi rohkem, kui neid telefonisullereid. Enamikel vanuritest on ju mõistus omal kohal, ainult et need omade keelitused võivad nad puupaljaks jätta.“