Psühholoog: viimasel ajal kuuldav jutt mugavustsoonist väljatulemise vajadusest on kõige rumalam asi, mida olen kuulnud

„On asju, mida sel puhul kindlasti peab endaga ise tegema. Nagu öeldakse: end ise opereerida ei tohi, aga vitamiinide võtmine või kehalise trenni tegemine on elementaarne. Psüühikas on iga vajadusega seonduv elementaarsete tegevuste kogum, näiteks on väga alahinnatud vajadus nagu mugavus. See kõlab kummaliselt, aga viimasel ajal üha enam kuuldav jutt mugavustsoonist väljatulemise vajadusest on kõige rumalam asi, mida olen kuulnud,“ tähendab arst. „Mugavus on fundamentaalselt ja evolutsiooniliselt kõige vanem vajadus üldse.“