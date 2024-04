Finantskonsultant avaldab olulise komponendi eelarve tegemisel: nii ei teki tunnet, et oleks iseennast alt vedanud

„Hea rahaasjade juhtimise plaan on selline, mis võtab arvesse inimese seniseid vajalikke kulutusi kui inimese võimalusi ning talle olulisi valikuid ja tema eesmärke. Eelarve ei tohiks võtta ära 100% inimese elust tema õnnekomponenti, vaid peab olema lihtsalt inimese tööriist tema eesmärgini jõudmiseks.

Plaani oleks mõistlik sisse arvestada ka mingi emotsiooniostu nn kuluraha, nii et väikeses osas ja võimaluste piires ning teadlikult on võimalik endale midagi ilusat või head ka lubada, aga seda teadlikult ja endaga tehtud kokkulepete piires. Nii ei teki ka tunnet, et oleks iseennast pidevalt alt vedanud.“