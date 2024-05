„Inimene peab aru saama sellest, et maailm ja ümbritsevad sõbrad saavad sind küll mõned korral hoida, aga kui sa jäädki oma mustrit kordama, siis jumal sinuga. Teatud inimesi ei saa ka siis aidata, kui sa väga tahad. Vähe räägitakse sellest, mida tuleks teha, et sinna murdumispunkti mitte jõuda. Suurem osa tegelevad tagajärgedega. Mis tegelikult on iseenesest ka hea, aga see ei muuda midagi. Sa pead muutma oma elu. Sa pead muutma seda selleks, et auku kukkumist ei juhtuks uuesti.“