„Alati on miski, mis võiks olla paremini.“ Eestlased jagavad kogemusi, kuidas olla endaga rohkem rahul

Enesearmastuse puudumine on üks peamisi piiranguid inimeste elus. „Me küll teame, mida ja kuidas tahaksime, aga mingid uskumused või piirangud hoiavad meid tagasi – usume, et me ei saa hakkama või me ei või. Juhinduda tuleks sellest, mis tekitab head tunnet ja sellest, mida armastame,“ lausub Merliis, lisades, et nendest piirangutest ja uskumustest peaks läbi minema ja liikuma ikkagi selle poole, mida tegelikult ise hinges soovime ja mis meile rõõmu valmistab.