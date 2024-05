Kristi toob välja, et psühholoogilises nõustamises vaadatakse otsa sellele, kust sa tulnud oled, millised on olnud sinu kogemused, mida oled oodanud ja enda ümber vajanud, aga pole võib-olla saanud ning pole osanud ka küsida. Mis on need asjad, mis on sinu jaoks tegelikult olulised, aga mitte keegi teine pole osanud seda sulle ka välja tuua, sest sa ise pole osanud seda ka küsida.