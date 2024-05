„Laseme teistel enda piire ületada.“ Need on kuus peamist vaimsete probleemide allikat, mis inimesi kimbutavad

Maria selgitas, et seoses vaimsete probleemide allikaga, on üheks asjaks, mida paljud inimesed igapäevaselt endaga teevad, enesereetmine. Sellest aga saavad alguse paljud vaimsed probleemid. Teise suure veana tõi ta välja selle, et ületame iseenda piire ning laseme ka teistel seda teha – me ei väljenda oma vajadusi ning ei teadvusta, mis on see, mida päriselt vajame. „Kolmandaks vaimsete probleemide allikaks on erinevad traumaatilised kogemused elus. Neljandaks lapsepõlvekogemused ja eeskujudelt õpitud mustrid/käitumisviisid ning viiendaks allikaks on järjepidev pettumine elus ja iseendas. Kuues vaimsete probleemide allikas on frustratsioon, kus kogetakse kogu aeg takistusi,“ rääkis ta selle kohta, millised on peamised vaimsete probleemide allikad.