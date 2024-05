Lugeja mehe suurest probleemist: kui ta ise samamoodi käituks, nagu oma naiselt ootab, siis oleks see mõistetav

„Ainult üks küsimus: kas see virisejast peps mees ise raseerib ka oma ihu paljaks? Kui ta samamoodi pidevalt end siledana kui beebi pepu hoiab, siis saaksin tema suurest murest aru. Kuni ta vaid habet ajab (kui sedagi), seni võiks austada seda, mida loodus ise on loonud.

Karvade eemaldusega kaasnev nahaärritus ja sissekasvanud karvade põletikuline valutamine on palju vastikum sellest, et kellelegi ihukarvade kasv miskipärast vaadata ei sobi. Kui sellised pepsid poisid oleksid varem ilmas elanud, oleksime me tänaseks inimliigina juba ammu välja surnud.“