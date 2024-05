Inseneriteaduskonnas õppiv Elis: ülikooli jooksul on mult küsitud, miks ma õmblejaks ei läinud

Keeruline pole ainult eriala nimi. „Ma ei hakka valetama, see eriala on ikkagi raske,“ ütleb Elis, kelle kursusel 80 sisseastujast on kolmanda aasta lõpuks alles vaid pooled. Inseneeria valdkonnas valitseb Eestis tööjõupuudus, nii et uusi eksperte on hädasti vaja.

Kui lihtne on selles valdkonnas jalga ukse vahele saada? Miks on tüdrukute väljalangemisprotsent mehiselt erialalt nii palju madalam kui poistel? Kuhu meie tulevased insenerid kaovad? Sellest ja paljust muust Elisega räägimegi.

Kuidas sa inseneriteaduskonda õppima sattusid?

Gümnaasiumis mõtlesin, mida õppida ülikoolis ja vahetasin oma huvisid pidevalt. Ühel hetkel tahtsin minna IT-d õppima, siis loomaarstiks, siis õpetajaks. Lõpuks otsustasin visata pilgu oma hinnetele, kust nägin, et füüsika ja matemaatika on mul kõige tugevamad ained. Uurides erinevaid erialasid, jäi elektroenergeetika ja mehhatroonika silma. Hakkasin mõtlema, et ma tegelikult ei tea, kuidas elekter koju jõuab. Läksingi õppima nii, et ei teadnud sellest maailmast mitte midagi.

Hirmus ei olnud?

Algul tundus see loomulikult hirmus. Mõtlesin, et mina ja insener – misasja? Aga mida rohkem selles teemas sees oled, seda rohkem hakkad tajuma ja hakkab ka endale rohkem meeldima.

Kas sul selle valdkonnaga tõesti mingit sidet varem ei olnud?

Otsest sidet tõesti ei ole olnud. Ainult nii palju, et mu isa on automehaanik ja tema kaudu puutusin ka tehnilise maailmaga kokku. Märkasin, et igasugused tehnilised lahendused pakuvad mulle huvi ja ma soovin oma tuleviku sellega siduda.

Kui läksid ülikooli nii, et oma erialast midagi ei teadnud, siis kui kaua võttis aega, kuni selles maailmas orienteeruma hakkaksid?

Esimese ülikooliaasta jooksul armusin täielikult enda erialasse. Esimese aasta suvel läbisin kaks praktikat, mille käigus näidati mulle kõiki teoreetilisi teadmisi praktikas. Väga äge oli näha, kuidas teoreetilised teadmised rakenduvad päris elus.

Teie kursuselt on kolme aastaga pooled tudengid ära kadunud, miks nii?