Lugeja paneb paika: avalik ruum ongi avalik ruum. Kui tahta vaikuses lõõgastuda, pole mõtet spaasse minna!

„Tule taevas appi, kas siis see tujurikkujatest seltskond kasutab tasuta neid lõbusid seal? Ju nad on samasugused maksujõulised kliendi nagu kõik teised ja võtavad sellest maksimumi, mis saada on. Kui proua tahab kangesti vaikuses lõõgastuda, siis pole ju mõtet spaasse minna. Sealne laste kisa ja kilked on ju selline foon, mis paneb kõrvad seda samust vett jooksma. Ja reeglina on nende vanemad ikka need, kel on teiste kohta alati midagi öelda.