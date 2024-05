Psühholoog selgitab, mis põhjustab teismelistel suurt kaalukõikumist ja millele peaks vanemad tähelepanu pöörama

Teisme- ja noorukiiga on habras aeg, mil ollakse vastuvõtlikud söömiskäitumise häirumisele. Sealjuures, on mõnevõrra tavaline, et oluliste kehaliste muutustega võivad noortel teatud perioodil kaasneda mõningased kehakaalu kõikumised, söögiisu võib järsult suureneda. Kiirtoit on tänapäeval noorele kergesti kättesaadav ja meelitab maitsekusega. Pahupooleks paraku kõrge kalorite sisaldus.