Keerulisse olukorda sattunud eesti mees: olen stressis ja ei taha selle naisterahvaga isegi alateadlikult kohtuda, sest näen seal numbreid...

„Mul on probleem. Kohtusin toreda naisterahvaga. Nagu ikka, arvan, et see on ilus žest, kui mees tasub arved. Kohtamisfaasist sai järsku varajane suhtefaas ehk juba päris suhe. Ma olin seal masinavärgis juba kinni ja ei saanud pidama. Tahtsin öelda: stopp!, ma ei taha maksta enam kõiki arveid. Aga ma ei suutnud! See tundub lihtsalt nii cringe, kuidagi ebaromantiline ja isegi koonerlik, kui öelda, et selle välisreisi tahaksin sinuga nt pooleks teha... Olen stressis ja ei taha selle naisterahvaga isegi alateadlikult kohtuda, sest näen seal numbreid...