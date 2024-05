Epp Kärsin õpetlikust suhtekogemusest „kuldses puuris“: pärast suhte lõppu esitas ta mulle arve!

Suhe, kus pole rahamuresid, tundub idülliline ja seda võimaldav kaaslane kõlab nagu unelm, kuid sageli see nii ei ole. „Kes maksab, see tellib ka muusika,“ ütleb naudingutekoolitaja Epp Kärsin, kel on säärane suhtekogemus seljataga.