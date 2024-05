FOTO | Naine, kellel on Instagramis üle miljoni jälgija, näitab, miks ei tasu uskuda ideaalseid rannapilte

„See siin on minu nurk... ja see on samuti minu nurk - nende piltide vahe on kõigest kümme sekundit,“ kirjutab mõjuisik oma pildi juurde, kust on näha, et esimene pilt on tehtud nurga alt, mida kasutavad kõik need, kes soovivad oma kontole lisada ideaalset rannapilti oma „parimast minast“ ja teine on lihtsalt tavaline pilt naisest. Tehtud nurga alt, kust enamik naisi ei soovi end eksponeerida.