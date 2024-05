Eesti ämmemandate ühing Perekooli foorumi sulgemisest: see otsus oli kaalutletud ja vajalik samm

„Eesti ämmaemandate ühing on foorumit pidevalt modereerinud ning püüdnud negatiivsust ja laimamist ohjeldada. Ilmselgelt on Perekooli foorumi negatiivne kuvand olnud meile mureks ning nüüd ka põhjuseks, miks foorum lõplikult suletakse,“ ütleb Eesti ämmaemandate ühingu esindaja, ämmaemand ja perekool.ee sisutoimetaja Maret Voites.

Seda, miks ja millal foorumis asi käest läks, on Voitese sõnul raske öelda. „Seda on keeruline öelda, kuidas ja millal, sest mitte kogu Perekooli foorum ja leht ei olnud ju läbinisti negatiivne. Halvustavate kommentaaride kõrval oli ka toetavaid ja sõbralikke vestlusi, kus naised arutlesid erinevatel teemadel ning sageli said sealt palju tuge.“

Lisaks foorumile toimis perekool.ee lehel väga pikalt ka rubriik „Küsi nõu“, kus ämmaemandad ja teised spetsialistid vastasid individuaalselt küsimustele. „Usun, et väga palju naisi ja peresid said sealt privaatse vastuse oma delikaatsetele küsimustele. Samuti on foorumis palju teemasid, kus teised kasutajad on teema algatajaid toetanud.“

Voites kinnitab, et Perekooli foorumis on ligi 20 rubriiki, kus algatati iga päev hulk teemasid, millele võis tekkida väga lühikese ajaga väga palju vastuseid. „On teemasid, millel on üle tuhande vastuse. Iga päev loodi palju uusi teemasid ning mõnes teemas toimus vilgas arutelu sageli kogu ööpäeva. Kõige populaarsem oli ajaviite- ja muude juttude alafoorum, kus oli samas kõige arvukamalt sobimatuid postitusi. Selle alafoorumi sulgesime varem, kuid laimavate ja solvavate postitustega liiguti teistesse alafoorumitesse.“

Foorumi kasutajate arv kõikus aastatega. „Näiteks 2012. a oli kasutajaid ligi 40 000, 2014. a juba peaaegu 50 000. Viimastel aastatel nende arv pigem vähenes veidi, kuid kasutajate liiklus on lehel lõpuni aktiivne. Kõrghetkedel võis olla ühe nädala jooksul vähemalt 100 000 külastust. Kõige viimane statistika ütleb, et perekool.ee-l on 60500 registreeritud kasutajat.“

Põhiprobleem on kasutajate käitumine