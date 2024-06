Suvel tahaks valimatult kõike süüa, eriti grill-liha! Kuidas toimida, et sügiseks kehakaal ei tõuseks?

Janika toob välja, et suvel on suurem oht ebaregulaarsetele toidukordadele, sest nii palju on teha ja kohti, kus käia ning söömine võib hoopis ununeda. Ebaregulaarsed toidukorrad toovad aga kaasa selle, et õhtul süüakse oluliselt rohkem ja ülejääv energia, mida ära ei kulutata, ladestub rasvaks.

Samuti on Janika sõnul suvel aktuaalsed erinevad grilltoidud. Kuigi iseenesest on kergemat menüüd hoida lihtsam - erinevad salatid, puuviljad ja marjad on lihtsamalt kättesaadavad, võivad sagedased grillipeod sisaldada liiga rasvast ja raskemat toitu, mis asjatult keha koormab ning kaalu tõstab. Ta leiab, et saame iga päev teha tervislikumaid ja natuke vähem tervislikumaid valikuid ilma, et otseselt millestki ilma jääksime.