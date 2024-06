Viis korda vaimse tervise muredega haiglasse sattunud Demi Lovato: ravimid on mind tohutult aidanud

31-aastane laulja ja endine Disney staar on ka eelnevalt avalikult sõltuvuste, bipolaarse häire ja buliimiaga võidelnud, mistõttu on ta avameelselt oma lugusid ka teistega jaganud.

Nüüd avaldas Demi kuidas tema suhe iseendaga on muutunud pärast seda, kui ta on käinud viis korda vaimse tervise muredega haiglaravil. „Olen käinud viis korda statsionaarsel ravil ja iga kord, kui ma ravikeskusesse tagasi kõndisin, tundsin nagu oleksin lüüa saanud,“ rääkis Lovato ja kinnitas, et peale seda hakkasid asjad tema jaoks paremaks muutuma.

„Tundus, nagu oleksin saavutanud mingisuguse põhja. Sel hetkel teadsin lihtsalt, mida ma pean tegema- paluma abi. Kahjuks oli see asi, mida ma nii kaua edasi lükkasin,“ jagas Lovato ja lisas, et pärast viiendat ravikorda muutus tema elu oluliselt paremaks.

„Ma arvan, et lootusekiir tekkis siis, kui hakkasin iseenda ja oma ravimeeskonnaga koostööd tegema. Hakkasin elust jälle rõõmu ja pisiasju leidma. Ja see oli mulle varem nii võõras, sest ma ei olnud enam harjunud nägema lootust,“ tõdes naine.

„Ma vajasin ka õigeid ravimeid. Ma arvan, et minu jaoks on ravimid mind tohutult aidanud. Need on nii paljusid inimesi tohutult aidanud,“ jätkas Lovato. „Mäletan, et kui olin end tabanud veel ühelt madalseisult, siis mõtlesin: „Mida ma valesti teen?“ Tundsin end nõrgana, aga kui kõik asjad hakkasid taas paika minema, siis tekkis ka uus lootus.“

Lovato ütles ka seda, et vaimse tervise mured ei identifitseeri teda ennast. „Alles esimest korda ravile minnes mõistsin, et see pole see, kes ma olen. Vaid osa sellest, mis minust teeb minu. Sellest ajast peale pole see kunagi saanud minu identiteediks. Võib öelda, et see on muutunud millekski, mis teeb mind natuke huvitavamaks.“

allikas: people.com