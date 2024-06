Lugeja mõtiskleb | „Lahutada seetõttu, et partner ei täida neid ootusi, mida ise peaks teostama, on rumalus.“

„Kui emotsionaalne turvalisus on üle ehitatud teisele inimesele, siis on paratamatu, et saadakse haiget. Keegi ei suuda olla koguaeg olemas teise jaoks. Inimene on aegajalt väsinud ja vajab puhkust, endaga olemist, endas selgusele jõudmist. Ja kui partner on enda emotsionaalse heaolu sellisele inimesele ülesehitanud, kes nüüd vajab endaga olemise aega, siis on kannatused kohe kohal. Emotsionaalne turvalisus peab sõltuma ainult endast ja oma valikutest. Lahutada seetõttu, et partner ei täida neid ootusi, mida ise peaks teostama, on rumalus. Mitu suhet on vaja, et aru saada, et hästi tundmiseks pole mitte kedagi vaja. On vaja enda otsust ja otsuse teostamist. Enda otsus - tahan ennast hästi tunda ja vastutan enda enesetunde eest ise.“