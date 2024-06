Meenutus lapseootusest: võtsin 20 kg kaalus juurde, aga kõik sain tehtud ja kedagi ei terroriseerinud

„Jah, olen ka märganud, et tänapäeva mõned rasedad käituvad kui eriti haiged inimesed. Nõuavad erilist kohtlemist, rõhutavad igal võimalikul juhul, et „ma olen ju rase!“. Ometi on rasedus füsioloogiliselt normaalne seisund. Naise keha kohaneb rasedusega, mingid liigutused ei ole rasked.

Olen ise ka rase olnud, 20kg kaalus juurde võtnud, aga kõik vajaliku sain tehtud ja kedagi ei terroriseerinud. Kõik need iiveldamised jms on normaalne ju. Ainuke häda oli mul sellega, et ei saanud lõpus enam kõhuli magada ja vat see oli tõesti probleem! Kingade jalga panemiseks tuleb omandada lõpus lihtsalt teised võtted - sirutad jala tahapoole, mitte ei kummardu ise ette. Lihtne ju! Paksud ja kõhukad inimesed teevad seda kogu aeg nii. Aga noh, mis ikka. Lumehelbekesed, kaerahelbekesed ja muud putukad. Püüdke olla ja elada!“