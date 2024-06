Naine, kes avastas, et tema kallimal on mitu naist: tagasi vaadates selgus palju asju, mis viitasid selgele petmisele

Olgu alguses ära öeldud, et enamus meist, tema partneritest, olid üksikemad. Pean tunnistama, et kohe alguses ma ei usaldanud teda, kuid tema järjepidevus viis ta sihile. Ei, ta ei olnud pealetükkiv. Enamasti suhtes ta Facebooki Messengeris, oli viisakas ja pigem napisõnaline – justkui aegajalt, mööda minnes: „Ilusat päeva!“, „Head õhtut“ „Tere hommikust“. Ja see tekitas usaldusele justkui vundamendi edasiseks suhtluseks.

Miks ma sellest kõigest räägin – siit saab alguse tema muster käitumises kontakti loomisel naistega. Ta võttis enamikega meist ühendust mõnel tähtpäeval ning tegi seda Facebookis. Edasine on klassika – kohtumine, armumine, seks ja tulevikuootus. Sa saad seda võrrelda nõnda endaga, kui oled just olnud tuulte ja tormide tallata, ning väsinuna vantsinud läbi lume koduvalguse poole – ja siis tuleb tema. Ootab sind praksuva kaminatulevalguses.

Teise variandina lähenes ta naistele kinnisvara pakkumiste kaudu, ta ostab kokku kortereid, mida müüakse enampakkumisel. Samuti rendib ta kortereid välja ning eriti meeldivad kliendid on talle naised või üksikemad. Viimased vajavad sageli abi kehvas korteris torutöödes, loomult on aga leplikumad ning mõnes mõttes ka haavatavamad. Tagantjärgi vaadates tundub, et tal oli kõik kenasti läbi mõeldud. Kõik korterid asuvad eemal kodulinnast, väikelinnades.

Kust sa seda meest tead?

Ise on ta mees oma parimais aastais, neljakümnendates. Haritud, edukas, loominguline ja viisakas. Jäin teda imetlema ligi aasta, nõnda, et tegin plaane ühiseks kooseluks tulevikus. Esimese sahmaka külma veega kaela sain, kui minuga võttis ühendust üks naine küsimusega, kus ma seda meest tean? Pikema vestluse käigus tuli välja, et ka temaga on soovinud see mees abielu, last, kokkusaamist jne.

