Lugeja vaatluse tulemus: ikka paneb mõtlema, et miks nüüd siis Tinderist niimoodi otsitakse seda isamaterjali

„Tinderis on viimastel aastatel ikka selliseid muudatusi tehtud, et anna abi. Seal saab nüüd lihtsalt ühe vajutusega lisada hobi, aga hobide list on piiratud. Saab küll kasutada ka vaba teksti välja, aga suurem osa naisi sinna ei kirjuta mitte midagi, või siis nõudmised meestele.

Hobide listis on tihti sellised asjad nagu „self-care“ (enesehoolitsus- toim.) ja „Spotify“. Kui iseloomutu peab olema, et selliseid asju hobideks valida. Samuti saab valida, et kas tahad lapsi või ei taha ja nii mõnelgi üles mukitud „preilil“, kes seal nii pealt 40 on „I want children“ (soovin lapsi- toim.) valitud. Ikka paneb mõtlema, et miks nüüd siis Tinderist niimoodi nüüd otsitakse seda isamaterjali, kuigi välimust nagu on, et oleks saanud kindlasti ka selle kontota hakkama.“