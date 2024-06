Naistelt naistele: harjutused, mis aitavad stressirohkel ajal elada rahulikumat ja õnnelikumat elu

Küsimusele, mis on praegusel ajal meie ühiskonnas naiste suurimateks probleemideks ja kuidas neid lahendada, vastab Lilia, et seoses sellega, et naistele on tekkinud rohkem võimalusi eneseväljenduseks, on paljudel neist ka koormus suurenenud. „Ühiskonna probleemiks on sellise mudeli peale surumine, kus naine peab olema edukas kõiges: pereelus, tööl, rahas ja välimuses. See muutub ideaali tagaajamiseks, võidujooksuks, mis viib läbipõlemiseni. Elav suhtlemine, kus naised jagavad oma muresid ja rõõme, loovus – kõik see aitab kuulda oma tõelist häält,“ leiab ta.