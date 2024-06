Pakid rannakotti jooke? Loe, miks päike ja alkohol kokku ei käi

Alkoholil on alati diureetiline efekt ehk sa kaotad vedelikku kiiremini, kui see imendub.

Päikesepõletuse riski kõrval suureneb ka nahavähi risk. Aga põhjus pole ainult selles, et alkoholi tõttu sa kauem päikese käes oled, vaid viimased uurimused on näidanud, et alkoholis sisalduv etanool muudab su naha päikesele tundlikumaks, mis tähendab, et melanoom võib kergemini tekkida.