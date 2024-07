Ally McBealina tuntud Calista Flockhart avaldab, kuidas kultussari talle mõjus: olin depressioonis, see oli väga raske!

Nimirollis advokaati kehastanud näitlejanna tõdeb, et sarja tuntus ja temale laskunud tähelepanu oli toona äärmiselt kurnav. Üleöö saabunud edu ja sarja reitingud maksid oma hinda, sest ta naine avastas peagi, et paparatsod jälitasid teda halastamatult, vahendab USWeekly.com.

„See oli tõesti lahe, et inimesed vaatasid seda sarja ja rääkisid sellest ning hakkasid inimesed selle üle arutlema. See oli hämmastav ja täitis oma eesmärki, eks?,“ arutles naine The Hollywood Reporter’s Awards Chatteri taskuhäälingusaates. „Ma ei taha vinguda aga paparatsod järgnesid mulle tõesti kõikjal, kus ma toona käisin. Ma ei usu, et olen siiani sellega kohanenud.“

Ootamatu elumuutus muutis naise eraklikuks. „Otsustasin, et ainus, mida teha saan, on üldse mitte välja minna, nii et ma ei lahkunud oma korterist. Ma ei lahkunud ka oma majast. Ma ei käinud enam väljas ja olin olin depressioonis. See oli raske.“

Ainus põhjus, miks naine pidi siiski aeg-ajalt väljas liikuma oli tema koer, Webster. „Nii et minust oli palju pilte, kus jalutan oma koeraga. Nende eest olen nüüd tänulik,“ naerab naine.