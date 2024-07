Keili Sükijainen terapeudi külastamisest: olen vahel tundnud, kuidas oleks tarvis kohe rääkima minna

Keili teab omast kogemusest, kui raske on head spetsialisti leida. „Liiga palju on terapeute, kel pole mingisugust kvalifikatsiooni – kes on teinud lahkumineku läbi ja hakanud suhtenõu jagama. Ka mina olen sattunud selliste inimeste juurde. Nüüd, kui olen käinud päris psühholoogi vastuvõtul, on selge, et need tehnikad on ikka väga erinevad. Inimestel tasub olla üliettevaatlik, kellele nad oma mured usaldavad,“ täheldab ta.