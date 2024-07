Suhe on kompromisside kunst? „See kodukootud „Viiskümmend halli varjundit“ lõpetas õige pea meie suhte!“

„Mina eelistan küll sensuaalset armatsemist, aga kuna suhe on kompromisside kunst, otsustasin tema sooviga kaasa minna ja „palun-palun katsetame“ jutule järele anda. Stsenaarium oli siis selline, et ta seob mind kinni, katab mu silmad klappidega ning mina lihtsalt laman ja naudin. Sobis sel õhtul hästi, sest olin väsinud ka. Olin suletud silmadega, ühel hetkel tundsin, et mu kehal hakkas jube kuum. Sain aru, et ta tilgutas mulle peale küünlavaha. Olgu, see oli enam-vähem normaalne kogemus, kuid järgmisel hetkel hakkas kohe väga kuum, selgus, et ta oli kogemata kallutanud küünalt, ise kõrvale vaadates, nii et leek kohtus minu kõhuga. Sain elu esimese põletusarmi.