Eesti mees avaldab parima otsuse, mille ta on elus teinud: saan kulutada raha enda äranägemise järgi, aru ei pea andma

„Parim otsus on olnud see, et peale „seadusliku“ naise minema jalutamist 25 aastat tagasi olen elanud oma majas üksi. Ideaalne on üksi ärgata endale sobival ajal, teha, mida tahad ja millal tahad, kulutada oma raha enda äranägemise järgi, aru ei pea andma kellelegi, ei pea rääkima nn keerulistel teemadel, ega kuulama mingit tüütut undamist teemal, et kui jama mees sa oled.