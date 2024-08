„Naistel toimub see protsess kiiremini ja intensiivsemalt.“ Miks häirib segamini kodu naisi rohkem kui mehi?

Selgub, et seda toetab tegelikult teadus. On teaduslikke tõendeid selle kohta, miks naised tunnevad end korrastamata kodus palju ebamugavamalt kui vastassoo esindajad.

Psychology Posts kirjutab, et segamini keskkonnas on eesajukoor, mis vastutab otsuste tegemise ja emotsioonide reguleerimise eest, ülekoormatud. Naiste puhul on see reaktsioon ajukeemia ja -struktuuri erinevuste tõttu intensiivsem.

Kortisooli vabanemine

Segamini keskkonnas viibimine võib naistel suurendada vere kortisooli sisaldust, kuid meestel mitte. „Segadus käivitab hüpotalamuse, mis annab neerupealistele märku, et tuleks vabastada stressihormooni kortisooli. Naistel toimub see protsess kiiremini ja intensiivsemalt.“

Lisaks on mitmest uuringust selgunud, et naistel, kes olid sunnitud olema segamini kodus, oli veres stressihormooni kortisooli sisaldus kogu päeva jooksul suur ja seetõttu olid nad ärevad.

Suurenenud tundlikkus

Naistel on aju emotsioonide keskus reaktiivsem ja see muudab nad ümbritseva suhtes tundlikumaks. See tundlikkus võib võimendada stressireaktsioone. Paljud peavad segamini kodu ebameeldivaks. Kui naised sedalaadi pilti näevad, tunnevad nad suurema tõenäosusega selle tõttu ka stressi ja see suurendab taas vere kortisooli sisaldust.

Emotsionaalne mõju

Aju seostab segadust kaose ja kontrolli puudumisega, mis põhjustab ärevust ja stressi. Naised võtavad need tunded tõenäolisemalt endasse tänu emotsioonide töötlemisega seotud ajupiirkondade suuremale aktiivsusele.

Daily Science teatas uuringust, mis tõendab, et see on tõsi. „Naised hindavad emotsionaalseid vaateid stimuleerivamaks kui mehed ja jätavad need tõenäolisemalt meelde,“ ütlesid nad.

Allikas: yourtango.com