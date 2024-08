Samuti tahaks mainida ära oma kogemuse vastasmajaga, kus võeti tolmu üle tunni aja (minu arust ühe maailma kõige häälekama tolmuimejaga) ja terrassiuks oli lahti. Ilmselgelt ei olnud tegu pahatahtlikkusega ning omanikul ei olnud aimugi, kui hull helivõimendus tekkis lahtisest uksest vastasmaja suunas. Päris tüütu oli sellises undamises käia ka paariks minutiks õues grillil liha vaatamas, mõtlesin just, et kui oleks külalised olnud ja soovinud aias istuda, siis poleks see võimalik olnud.