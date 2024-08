Kas alandad oma standardeid enesele märkamata? Kui järgnev vastab sinu puhul tõele, on aeg muutusi teha

See võib tähendada oma standardite alandamist ja vähemaga leppimist, ehkki me tegelikult väärime rohkem. Kui leiad, et oled hakanud teatud valdkondades kompromisse tegema, on aeg reflekteerida ja teha vajalikud muudatused.

Halva käitumise õigustamine

Kui hakkad õigustama teiste halba käitumist kui „ühekordset juhtumit“ või „nende loomust“, on see märk, et alandad oma standardeid. Kui sa lubad end kohelda halvemini, kui sa tegelikult vääriksid, annad sa teistele signaali, et see on okei. See ei ole nii – sa väärid paremat. Oota teistelt rohkem ja oota ka endalt paremat kohtlemist.

Suhetes vähemaga leppimine

Kui lepid suhtes vähemaga, olgu see romantiline või muu suhe, näitab see, et alandad oma standardeid. Kui tunned, et sinu suhe on sinu väärtusega vastuolus, on aeg oma nõudmisi tõsta ja nõuda, et sind selliselt nagu sa seda vääriksid.

Oma kõhutunde eiramine

Sinu sisetunne annab sulle sageli väärtuslikke signaale. Kui ignoreerid neid märke, kas teiste arvamuste või ühiskondliku surve tõttu, alandad oma standardeid. Kuula oma sisetunnet ja tee otsuseid, mis peegeldavad sinu tõelist mina.

Oma harjumustes keskpärasuse aktsepteerimine

Kas sinu harjumused toetavad sinu tipptaseme saavutamist või lepid lihtsalt keskpärasusega? Kui aktsepteerid harjumusi, mis viivad sind ainult keskpärasusele, alandad oma standardeid. Muuda oma harjumusi, et need aitaksid sul saavutada suuremaid eesmärke.

Heaolu eiramine

Kui jätad oma heaolu tagaplaanile, alandad oma standardeid. Sinu füüsiline, vaimne ja emotsionaalne heaolu on ülimalt tähtis. Sea end alati prioriteediks ja hoolitse enda eest, et olla oma parim versioon.

Lase hirmul oma otsuseid juhtida

Hirm võib takistada sul oma täieliku potentsiaali saavutamast. Kui sa lased hirmul takistada enda tõeliste unistuste poole püüdlemast, alandad oma standardeid. Võta riske ja järgi oma unistusi.

Oma unistuste osas kompromissi tegemine