SUUR ÜLEVAADE | Stress või rahulolematus ehk esimesed sammud muutuste poole. Kuidas vabaneda pidevast rahulolematusest?

Vahest võib rahulolematus nii suureks muutuda, et tekib soov üldse põgeneda või siis korraga kõike muuta. Inimene võib sellisel juhul minna nii äärmusesse, et otsustab korraga nii töölt lahkuda, kolida teise kohta, lahku minna oma elukaaslasest või abikaasast või teha mõne muu suure ümberkorralduse,“ selgitab ta, lisades, et krooniline rahulolematus, kui kõik tundub vale ja midagi ei ole piisavalt hea, võib viia negatiivsete mõtete ja pideva väsimuseni.